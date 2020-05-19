Минтруд разберётся с проблемами при оформлении больничных

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации организует проверку на предмет возможных трудностей при оформлении больничных листов в период эпидемии коронавируса. Об этом проинформировал сенаторов первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Замминстра подчеркнул, что уже оформленный листок нетрудоспособности будет оплачен в любом случае. Ранее стало известно, что кабинет министров РФ принял решение о внесении изменений во временные правила оформления больничных и назначения выплат по ним.

В частности, работающие россияне старше 65 лет получат возможность продлить электронные больничные до 29 мая. Таки листки будут выдаваться на основе сведений, которые работодатели предоставят Фонду социального страхования, отмечает RT.

По словам Вовченко, сейчас надо выяснить насколько масштабна проблема с распространение временного порядка на более ранние периоды, почему у граждан может не быть доступа к оформлению этих документов.

