В Госдуме предложили сделать профессиональные праздники выходными
Сделать в России рабочую неделю четырехдневной за счет профессиональных праздников предложил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Нерабочими, по мнению депутата, должны стать праздники всех «флагманских» отраслей, в том числе День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя.
Как передает АГН "Москва", Вострецов предлагает сместить профессиональные праздники на выходные дни, сдвинув при необходимости даты.
Ранее НСН сообщала, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных.
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