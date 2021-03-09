Мишустин упростил досрочный выход на пенсию для ряда профессий

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных, передает РИА Новости.

В их стаж работы засчитают время получения профобразования, наибольшие преференции получат те, кому для работы необходим постоянный рост квалификации.

Помимо врачей и учителей право на льготную пенсию получат водители автобусов, работники текстильной промышленности и другие категории работников.

Ранее в конце 2018 года в России подняли пенсионный возраст на 5 лет – до 60 лет для женщин и до 65 – для мужчин.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ПенсионерыПенсионный ВозрастСоциальные ПенсииПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры