Мишустин упростил досрочный выход на пенсию для ряда профессий

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных, передает РИА Новости.

В их стаж работы засчитают время получения профобразования, наибольшие преференции получат те, кому для работы необходим постоянный рост квалификации.

Помимо врачей и учителей право на льготную пенсию получат водители автобусов, работники текстильной промышленности и другие категории работников.

Ранее в конце 2018 года в России подняли пенсионный возраст на 5 лет – до 60 лет для женщин и до 65 – для мужчин.



