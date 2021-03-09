Мишустин упростил досрочный выход на пенсию для ряда профессий
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных, передает РИА Новости.
В их стаж работы засчитают время получения профобразования, наибольшие преференции получат те, кому для работы необходим постоянный рост квалификации.
Помимо врачей и учителей право на льготную пенсию получат водители автобусов, работники текстильной промышленности и другие категории работников.
Ранее в конце 2018 года в России подняли пенсионный возраст на 5 лет – до 60 лет для женщин и до 65 – для мужчин.
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