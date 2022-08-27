В Госдуме предложили сделать День знаний выходным

Как отметил Хамзаев, для многих граждан День знаний — «эстафета», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу, а затем отметить праздник. По словам депутата, следует «обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан» для укрепления семьи и традиционных ценностей.

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику», — подчеркнул Хамзаев.

