В Госдуме предложили сделать День знаний выходным
Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Минтруд с предложением сделать 1 сентября выходным днем. Об этом парламентарий сообщил в беседе с РИА Новости.
Как отметил Хамзаев, для многих граждан День знаний — «эстафета», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу, а затем отметить праздник. По словам депутата, следует «обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан» для укрепления семьи и традиционных ценностей.
«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику», — подчеркнул Хамзаев.
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