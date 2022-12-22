В Госдуме предложили сделать 8 января рабочим днём
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что сделать 31 декабря выходным днём можно посредством переноса с 8 января, сообщает «Лента.ру».
По его словам, если последний день года выходным, а 8 января - рабочим, то «контрольная сумма» не изменится.
Он отметил, что отзыв на соответствующий законопроект ещё не получен, однако в 2022 и 2023 годах проблема ещё не будет актуальной, так как 31 декабря будет выпадать на субботу и воскресенье, соответственно.
«А вот потом проблема станет актуальной, нужно зафиксировать этот день, чтобы избежать календарной вакханалии», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Нилов отметил, что этот вопрос уже давно требует решения, так как 31 декабря многие берут отгул или отпуск, либо просто трудятся не в полную силу, сообщает телеканал «360».
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