В Госдуме предложили сделать 8 января рабочим днём

По его словам, если последний день года выходным, а 8 января - рабочим, то «контрольная сумма» не изменится.

Он отметил, что отзыв на соответствующий законопроект ещё не получен, однако в 2022 и 2023 годах проблема ещё не будет актуальной, так как 31 декабря будет выпадать на субботу и воскресенье, соответственно.

«А вот потом проблема станет актуальной, нужно зафиксировать этот день, чтобы избежать календарной вакханалии», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Нилов отметил, что этот вопрос уже давно требует решения, так как 31 декабря многие берут отгул или отпуск, либо просто трудятся не в полную силу, сообщает телеканал «360».