Путин предоставил дополнительные выходные родителям инвалидов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители детей-инвалидов получили право использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщает пресс-служба Кремля.

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В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время.

Отмечается, что право на получение этих выходных предоставляется одному из родителей (опекуну, попечителю) в календарном году.

Ранее Путин продлил действие программы материнского капитала до конца 2026 года, сообщают «Невские новости».

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Фото: kremlin.ru
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