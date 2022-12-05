Путин предоставил дополнительные выходные родителям инвалидов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители детей-инвалидов получили право использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщает пресс-служба Кремля.
В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время.
Отмечается, что право на получение этих выходных предоставляется одному из родителей (опекуну, попечителю) в календарном году.
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