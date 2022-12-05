Путин предоставил дополнительные выходные родителям инвалидов

В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время.

Отмечается, что право на получение этих выходных предоставляется одному из родителей (опекуну, попечителю) в календарном году.

Ранее Путин продлил действие программы материнского капитала до конца 2026 года, сообщают «Невские новости».