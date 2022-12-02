В Госдуме предложили сажать колдунов и магов в тюрьму

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила, что намерена разработать законопроект об уголовной ответственности мошенников, выдающих себя за колдунов и магов, сообщает РИА Новости.

Депутат Останина предложила удвоить материнский капитал

По ее словам, в последнее время развелось слишком много «всякого рода мошенников», в том числе и на телеэкране, которые оставляют людей без квартир и денег, а также «наносят непоправимый ущерб здоровью».

Парламентарий отметила, что следует сначала принять закон о психологической деятельности, а также обеспечить гражданам возможность обратиться за помощью к специалисту, после чего можно обсуждать ужесточение наказания за мошенничество.

«У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания - то это моя инициатива», - заключила она.

Ранее председатель ассоциации врачей и целителей АСМ, руководитель «Здравницы» ведьма Алена Полынь предложила «заговаривать» пострадавшие от COVID-19 органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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