В Госдуме предложили сажать колдунов и магов в тюрьму
Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила, что намерена разработать законопроект об уголовной ответственности мошенников, выдающих себя за колдунов и магов, сообщает РИА Новости.
По ее словам, в последнее время развелось слишком много «всякого рода мошенников», в том числе и на телеэкране, которые оставляют людей без квартир и денег, а также «наносят непоправимый ущерб здоровью».
Парламентарий отметила, что следует сначала принять закон о психологической деятельности, а также обеспечить гражданам возможность обратиться за помощью к специалисту, после чего можно обсуждать ужесточение наказания за мошенничество.
«У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания - то это моя инициатива», - заключила она.
Ранее председатель ассоциации врачей и целителей АСМ, руководитель «Здравницы» ведьма Алена Полынь предложила «заговаривать» пострадавшие от COVID-19 органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- В Госдуме предложили сажать колдунов и магов в тюрьму
- Чавушоглу: Запад должен принудить Украину к переговорам с Россией
- Специальные налоговые режимы начнут действовать в новых субъектах РФ с 1 января
- В Минобороны Латвии заявили, что телеканал «Дождь»* выгонят из страны
- Песков подтвердил встречу Путина с правозащитниками
- Следствие ходатайствует об аресте замначальника ГУ МЧС по Москве Сергея Зотова
- СМИ: Полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде
- Медведев предупредил украинские спецслужбы о божьей каре
- Еврокомиссия объяснила, что будет считаться «преступлением по обходу санкций»
- Роспотребнадзор усилит контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru