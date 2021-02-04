В Госдуме предложили регистрировать блогеров как СМИ

«Механизм должен быть простой и добровольный», — написал депутат в своем telegram-канале.

Горелкин отметил, что блогерам это может быть полезно: с одной стороны, придется платить налоги и заниматься проверкой фактов до выхода материала, с другой, может упроститься работа с госорганизациями, которые обязаны отвечать на запросы СМИ, передает Ura.ru.

