В Госдуме предложили регистрировать блогеров как СМИ

В Госдуме предложили регистрировать блогеров в качестве средств массовой информации. С инициативой выступил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его мнению, регистрация должна стать добровольной. Ее цель – создание работающего механизма легализации блогов в качестве СМИ.

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«Механизм должен быть простой и добровольный», — написал депутат в своем telegram-канале.

Горелкин отметил, что блогерам это может быть полезно: с одной стороны, придется платить налоги и заниматься проверкой фактов до выхода материала, с другой, может упроститься работа с госорганизациями, которые обязаны отвечать на запросы СМИ, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлогерыГосдума
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