TikTok убивает. Блогершу застрелили из-за интимного видео

Блогерша из Бразилии Элиан Феррейра Сиолин (Eliane Ferreira Siolin) была застрелена мужем во время ссоры из-за откровенного видео, которое она выложила в TikTok. Об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что скандал между супругами разгорелся во время семейного барбекю. Так, 41-летний муж Алехандро Антонио Агилера Канталлупи (Alejandro Antonio Aguilera Cantallupi) выстрелил в жену не менее 14 раз, а затем совершил самоубийство.

По неподтвержденным данным, убийство и самоубийство родителей произошло на глазах их шестилетней дочери. Издание также сообщает, что семейная пара постоянно ссорилась и выясняла отношения даже в общественных местах.

Элиан Феррейра Сиолин вела блог в TikTok, она выкладывала фото и видео с собой в откровенных нарядах. На нее были подписаны 60 тысяч человек.

