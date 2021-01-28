TikTok убивает. Блогершу застрелили из-за интимного видео
Блогерша из Бразилии Элиан Феррейра Сиолин (Eliane Ferreira Siolin) была застрелена мужем во время ссоры из-за откровенного видео, которое она выложила в TikTok. Об этом пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что скандал между супругами разгорелся во время семейного барбекю. Так, 41-летний муж Алехандро Антонио Агилера Канталлупи (Alejandro Antonio Aguilera Cantallupi) выстрелил в жену не менее 14 раз, а затем совершил самоубийство.
По неподтвержденным данным, убийство и самоубийство родителей произошло на глазах их шестилетней дочери. Издание также сообщает, что семейная пара постоянно ссорилась и выясняла отношения даже в общественных местах.
Элиан Феррейра Сиолин вела блог в TikTok, она выкладывала фото и видео с собой в откровенных нарядах. На нее были подписаны 60 тысяч человек.
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