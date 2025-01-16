В ГУФСИН опровергли данные о попытках побега арестантов СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Информация о том, что арестанты СИЗО-1 в Ростове-на-Дону пытались совершить побег, сделав подкоп, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональный ГУФСИН.
Ранее СМИ сообщали, что это произошло во время новогодних праздников. Тогда во время обысков у заключенных якобы нашли шампуры и множество телефонов.
В ведомстве уточнили, что каких-либо ЧП , в том числе побегов, в 2025 году зафиксировано не было.
Ранее силовики оперативно задержали троих приговоренных судом к принудительным работам, которые сбежали 23 декабря 2024 года из исправительного центра в Свердловской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В 2024 году Россия потратила почти четверть резервов ФНБ
- Военэксперт допустил, что в России могут мобилизовать до 11 миллионов человек
- СМИ: Москвичке, грубо оскорбившей русских, грозит 25 лет колонии
- СМИ: Жители Подмосковья пожаловались в СКР на незаконную платную дорогу
- «Шоу надо?»: Лукашенко объяснил, почему не участвует в предвыборных дебатах
- Песков заявил о готовности Москвы оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа
- Россиянам рассказали, какую прибавку к пенсии они получат с февраля
- Ввоз китайских автомобилей в Россию вырос на 50%
- «Интоксикации серьезные»: Волонтеры в Анапе нуждаются в медицинской помощи
- Режиссер Джеймс Кэмерон пообещал удивить зрителей новым «Аватаром»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru