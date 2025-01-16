В ГУФСИН опровергли данные о попытках побега арестантов СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Информация о том, что арестанты СИЗО-1 в Ростове-на-Дону пытались совершить побег, сделав подкоп, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональный ГУФСИН.

Ранее СМИ сообщали, что это произошло во время новогодних праздников. Тогда во время обысков у заключенных якобы нашли шампуры и множество телефонов.