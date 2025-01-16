В ГУФСИН опровергли данные о попытках побега арестантов СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Информация о том, что арестанты СИЗО-1 в Ростове-на-Дону пытались совершить побег, сделав подкоп, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональный ГУФСИН.

Ранее СМИ сообщали, что это произошло во время новогодних праздников. Тогда во время обысков у заключенных якобы нашли шампуры и множество телефонов.

ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской колонии

В ведомстве уточнили, что каких-либо ЧП , в том числе побегов, в 2025 году зафиксировано не было.

Ранее силовики оперативно задержали троих приговоренных судом к принудительным работам, которые сбежали 23 декабря 2024 года из исправительного центра в Свердловской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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