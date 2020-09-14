В Госдуме предложили разрешить управлять автомобилем с 16 лет

По мнению депутата, снизить возраст управления легковым автомобилем следует хотя бы потому, что молодые люди в 16-17 лет уже могут быть трудоустроены, учиться в другом городе, жить отдельно от семьи. К тому же, такая инициатива позволит вовлечь молодёжь в экономические процессы в более раннем возрасте. Так, желание раньше купить машину преобразуется в желание раньше начать зарабатывать, объясняет Власов.

