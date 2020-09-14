В Госдуме предложили разрешить управлять автомобилем с 16 лет

Возрастной ценз управления легковым автомобилем в России нужно снизить до 16 лет, считает депутат Госдумы Василий Власов. Своё предложение он направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, передаёт RT.

Снижая возрастной ценз до 16 лет, следует также разрешить обучаться для получения водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев, полагает Власов.

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По мнению депутата, снизить возраст управления легковым автомобилем следует хотя бы потому, что молодые люди в 16-17 лет уже могут быть трудоустроены, учиться в другом городе, жить отдельно от семьи. К тому же, такая инициатива позволит вовлечь молодёжь в экономические процессы в более раннем возрасте. Так, желание раньше купить машину преобразуется в желание раньше начать зарабатывать, объясняет Власов.

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ФОТО: РИА Новости
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