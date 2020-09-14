Новости за ночь: Минтранс и ГИБДД представили проект изменений в ПДД
Министерство транспорта РФ и ГИБДД разработали проект изменений правил дорожного движения (ПДД), ужесточающий нормы для автобусов и снижающий требования к тонировке.
В частности, разгоняться до 90 км/ч можно будет только водителям автобусов, оборудованных ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами. Для остальных автобусов прописан лимит в 70 км/ч. Также впервые введут знак «Движение автобусов запрещено»: если сзади под стеклом автобусам загорится надпись «Внимание, пассажир», то следующий за автобусом будет обязан остановиться и дождаться, пока табло погаснет.
Новые правила ПДД запрещают остановку на так называемых островках безопасности. Также предполагается, что можно будет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.
Также предусмотрены новые правила тонировки: лимит пропуска света для ветрового стекла будет снижен с 75% до 70%, для остальных стёкол нормироваться не будет.
Поправки в ПДД разрабатывались с 2019 года и дважды проходили общественное обсуждение. Сейчас с документом ведут «регламентные работы», сообщили в Минтрансе.
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