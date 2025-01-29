В Госдуме предложили разрешить россиянам сдавать на водительские права экстерном

Ткачев уверен, что на качестве этот никак не скажется, так как человеку в любом случае придется сдавать единый для всех экзамен.

В Национальном союзе автомобилистов ранее призвали бороться с практикой покупки медицинских справок, необходимых для получения водительских прав. Этим пользуются наркозависимые и алкоголики, уверены в организации. Общественники предложили сделать обязательной сдачу и прикрепление анализов на наркотики, а также создать базу граждан, наблюдающихся у врачей, психиатров и наркологов, чтобы отслеживать процесс излечения.

Человек, который состоит на учете у нарколога или психиатра, не сможет получить водительские права, прокуратура ведет проверки ежедневно, заявил член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов «Радиоточке НСН».

