В Госдуме предложили разрешить россиянам сдавать на водительские права экстерном
В Госдуме предложили разрешить россиянам сдавать на водительские права экстерном, после 30 часов занятий с инструктором. С инициативой выступил депутат от «Новых людей» Антон Ткачев, передает РИА Новости.
Он также предложил разрешить сдавать теорию без посещения автошколы. По словам депутата, это позволит гражданам сэкономить от 25 до 50 тысяч рублей.
Ткачев уверен, что на качестве этот никак не скажется, так как человеку в любом случае придется сдавать единый для всех экзамен.
В Национальном союзе автомобилистов ранее призвали бороться с практикой покупки медицинских справок, необходимых для получения водительских прав. Этим пользуются наркозависимые и алкоголики, уверены в организации. Общественники предложили сделать обязательной сдачу и прикрепление анализов на наркотики, а также создать базу граждан, наблюдающихся у врачей, психиатров и наркологов, чтобы отслеживать процесс излечения.
Человек, который состоит на учете у нарколога или психиатра, не сможет получить водительские права, прокуратура ведет проверки ежедневно, заявил член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов «Радиоточке НСН».
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