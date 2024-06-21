Депутат Хамзаев: Вождение в пьяном виде следует приравнять к терроризму
Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения следует приравнять к терроризму. Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев
По его словам, что речь, в первую очередь, идёт о смертельных ДТП по вине пьяных водителей. Он указал, что для решения проблемы необходимы «строгие меры ответственности».
«Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль», - подчеркнул Хамзаев.
Также парламентарий напомнил, что в народе тех, кто садится пьяным за руль, давно называют «водитель-убийца».
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил «Радиоточке НСН», что правоохранительные органы должны более принципиально и жестко реагировать на нарушение закона о продаже алкоголя онлайн.
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