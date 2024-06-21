Депутат Хамзаев: Вождение в пьяном виде следует приравнять к терроризму

По его словам, что речь, в первую очередь, идёт о смертельных ДТП по вине пьяных водителей. Он указал, что для решения проблемы необходимы «строгие меры ответственности».

«Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль», - подчеркнул Хамзаев.

Также парламентарий напомнил, что в народе тех, кто садится пьяным за руль, давно называют «водитель-убийца».

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил «Радиоточке НСН», что правоохранительные органы должны более принципиально и жестко реагировать на нарушение закона о продаже алкоголя онлайн.

