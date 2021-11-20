В Госдуме предложили разрешить детям до 16 лет бесплатно пользоваться общественным транспортом
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку законопроекта, согласно которому детям в возрасте от 7 до 16 лет предоставят бесплатный проезд на общественном транспорте. Об этом рассказала глава комитета Нина Останина в беседе с РИА Новости.
Сейчас правом бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте пользуются дети до 7 лет. При этом несовершеннолетних младше 16 лет без сопровождения взрослых запрещено высаживать из транспорта, даже если они не оплатили проезд.
Останина напомнила о внесенном в Госдуму в мае законопроекте о поправках в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Депутаты предлагали ввести единый бесплатный проездной документ для детей до 16 лет. Законопроект в существующей редакции получил отрицательное заключение правительства.
«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно», — подчеркнула парламентарий.
По мнению Останиной, власти регионов откликнутся на инициативу.
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