В Госдуме предложили разрешить детям до 16 лет бесплатно пользоваться общественным транспортом

Сейчас правом бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте пользуются дети до 7 лет. При этом несовершеннолетних младше 16 лет без сопровождения взрослых запрещено высаживать из транспорта, даже если они не оплатили проезд.

Останина напомнила о внесенном в Госдуму в мае законопроекте о поправках в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Депутаты предлагали ввести единый бесплатный проездной документ для детей до 16 лет. Законопроект в существующей редакции получил отрицательное заключение правительства.

«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно», — подчеркнула парламентарий.

По мнению Останиной, власти регионов откликнутся на инициативу.

