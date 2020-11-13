В Госдуме предложили разрешить автовладельцам ездить по «выделенке» ночью
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила отменить штрафы для водителей за езду по выделенным полосам для общественного транспорта в ночное время или в случае необходимости объехать препятствие. Проект закона направлен в правительство.
В пояснительной записке, которую опубликовал в telegram-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов, отмечается, что ночью «выделенки» часто остаются пустыми, в то время как другие полосы заполнены автомобилями.
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Авторы документа также отметили, что бывают отдельные ситуации, когда водитель вынужден выехать на выделенную полосу, чтобы объехать препятствие, передает Ura.ru.
Законопроектом предлагается внести изменения в КоАП, которые освободят автовладельцев от штрафов за выезд на выделенную полосу с 23 до 6 часов.
Дискриминацией автомобилистов ранее назвал в эфире НСН новую стратегию о бесплатном общественном транспорте координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов.
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