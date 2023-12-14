Путин процитировал Бисмарка, отвечая на вопрос о патриотическом воспитании молодежи
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о создании военно-патриотической структуры для граждан, процитировав Бисмарка.
«Войны выигрывают школьные учителя … и священники, говорил Бисмарк. И это так. Уже свыше тысячи ваших товарищей по оружию работают в школах и с детскими подростковыми коллективами», - рассказал он, отметив, что такая работа будет расширяться.
СМИ сообщают, что цитату про победу в войне лишь только приписывают Бисмарку, данные об авторстве расходятся.
Он также заявил, что второй волны мобилизации не будет.
По его словам, на вчерашний день набрано 486 тысяч человек по контракту, плюс полторы тысячи человек ежедневно по всей стране. До конца года ожидается под 500 тысяч человек.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.
В совмещенном формате большая пресс-конференция и прямая линия до нынешнего раза проводились всего однажды - в 2020 году, и тогда оно длилось 4,5 часа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru