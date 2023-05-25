В Госдуме предложили раздать оружие людям в приграничных районах

22 мая с территории Украины в Белгородскую область проникли диверсанты. Ответственность за атаку на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», обе участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

В Минобороны РФ сообщили, что убиты были более 70 нападавших, четыре бронированные машины и пять пикапов. Сообщалось о 13 пострадавших мирных жителях, двое погибли. Население девяти сел пришлось эвакуировать. Повреждены не менее 500 домов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова в ходе брифинга назвал атаку диверсантов на Белгородскую область «рабочими вопросами» и «нормальной ситуацией» на фоне проведения СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



