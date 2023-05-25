В Госдуме предложили раздать оружие людям в приграничных районах
Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал раздать оружие участникам теробороны в российских районах, граничащих с Украиной. Он пояснил, что это предотвратит проникновение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) с территории соседнего государства.
«Я считаю, что надо немедленно выдать оружие: стрелковое оружие, гранаты, ручные противотанковые гранатометы»,— заявил Луговой в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий также предложил создать организацию наподобие контрразведывательной структур времен Великой Отечественной войны «Смерш».
22 мая с территории Украины в Белгородскую область проникли диверсанты. Ответственность за атаку на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», обе участвуют в боевых действиях на стороне Украины.
В Минобороны РФ сообщили, что убиты были более 70 нападавших, четыре бронированные машины и пять пикапов. Сообщалось о 13 пострадавших мирных жителях, двое погибли. Население девяти сел пришлось эвакуировать. Повреждены не менее 500 домов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова в ходе брифинга назвал атаку диверсантов на Белгородскую область «рабочими вопросами» и «нормальной ситуацией» на фоне проведения СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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