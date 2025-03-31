В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных собак
Утверждённый в РФ перечень потенциально опасных собак следует расширить. Об этои заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Она указала, что в текущем списке 12 потенциально опасных пород собак, однако в нём «отсутствуют ротвейлеры, алабаи».
«Предлагаем пересмотреть и актуализировать перечень потенциально опасных собак» - подчеркнула парламентарий.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что количество нападений собак на людей увеличилось в 6,5 раза за два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru