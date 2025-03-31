В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных собак

Она указала, что в текущем списке 12 потенциально опасных пород собак, однако в нём «отсутствуют ротвейлеры, алабаи».

«Предлагаем пересмотреть и актуализировать перечень потенциально опасных собак» - подчеркнула парламентарий.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что количество нападений собак на людей увеличилось в 6,5 раза за два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

