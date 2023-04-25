В Госдуме предложили проводить уроки в школах на свежем воздухе

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в российских школах уроки на свежем воздухе, которые будут проводиться хотя бы раз в неделю. Парламентарий направил инициативу главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, передает РИА Новости.

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Как отметил Чернышов, многие эксперты и родители считают, что школьникам необходимо бывать на свежем воздухе не менее 40 минут, с учетом дороги в школу и обратно, подвижных игр и спортивных развлечений.

«В связи с этим прошу рассмотреть инициативу о возможности обязать школы проводить хотя бы один урок в неделю на свежем воздухе, когда там теплая погода», — говорится в обращении.

Чернышов указал, что подобные занятия позволят детям улучшить концентрацию внимания и развиваться физически, а также снизят стресс.

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ФОТО: НСН
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