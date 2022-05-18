В Госдуме предложили признать Знамя Победы государственным флагом России

Как отметил парламентарий, страны Запада фактически «объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его». Шеремет подчеркнул, что на Западе боятся этого символа, поскольку «красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе», пишет Ura.ru.

«Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Шеремет добавил, что гордится российским триколором, пишет RT. Однако сейчас, по мнению депутата, более актуально Знамя Победы — «символ возрождающейся супердержавы».

