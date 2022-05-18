В Госдуме предложили признать Знамя Победы государственным флагом России

Знамя Победы на нынешнем этапе развития России следует признать государственным флагом. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Мы уверены, что победим»: Песков высказался о спецоперации на Украине

Как отметил парламентарий, страны Запада фактически «объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его». Шеремет подчеркнул, что на Западе боятся этого символа, поскольку «красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе», пишет Ura.ru.

«Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Шеремет добавил, что гордится российским триколором, пишет RT. Однако сейчас, по мнению депутата, более актуально Знамя Победы — «символ возрождающейся супердержавы».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПобедаФлаг РоссииГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры