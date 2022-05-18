В Госдуме предложили признать Знамя Победы государственным флагом России
Знамя Победы на нынешнем этапе развития России следует признать государственным флагом. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Как отметил парламентарий, страны Запада фактически «объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его». Шеремет подчеркнул, что на Западе боятся этого символа, поскольку «красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе», пишет Ura.ru.
«Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.
Шеремет добавил, что гордится российским триколором, пишет RT. Однако сейчас, по мнению депутата, более актуально Знамя Победы — «символ возрождающейся супердержавы».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Лукашенко подписал закон о применении смертной казни за попытку совершения актов терроризма
- Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные аэропорты до 25 мая
- В Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции
- В Госдуме предложили признать Знамя Победы государственным флагом России
- СМИ: В НАТО начались разногласия по военному присутствию в Восточной Европе
- Песков рассказал о подготовке новой прямой линии с Путиным
- В Совфеде предложили ввести обязательные права для владельцев электросамокатов
- СМИ: Крупнейшие нефтесервисные компании США ищут способы ухода из России
- СМИ сообщили о применении Россией «Терминаторов» в рамках спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru