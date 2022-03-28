В Госдуме предложили признать соотечественниками всех владеющих русским языком

Также документ предлагает признать соотечественниками народы, исторически проживающие на территории России, в том числе белорусского и украинского, и лиц, «чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие позволит «устранить недостатки неоправданно широкого толкования ключевого понятия «соотечественник».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в апреле в России вступают в силу законы о поддержке граждан и бизнеса, о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий и о повышении социальных пенсий, сообщает RT.

