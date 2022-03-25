Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров

Комитет Госдумы по безопасности вынес положительное заключение на законопроект о возможности ЦБ временно ограничивать право на выезд банкиров, сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что законопроект могут рассмотреть на ближайшем заседании 5 апреля.

Отмечается, что ограничение может коснуться также руководителей страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.

В законопроекте сказано, что речь идет о ситуациях, когда происходит отзыв лицензии у банка или страховой компании.

«Внешних врагов достаточно»: Глава SuperJob призвал не считать уехавших программистов предателями

О подобной проблеме ранее заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – «беглые» банкиры, по ее словам, доводят свою кредитную организацию до банкротства, выводят активы и сбегают за рубеж.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о подготовке ограничений на выезд из страны IT-специалистов.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиГосдумаЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры