Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров
Комитет Госдумы по безопасности вынес положительное заключение на законопроект о возможности ЦБ временно ограничивать право на выезд банкиров, сообщает «Интерфакс».
Сообщается, что законопроект могут рассмотреть на ближайшем заседании 5 апреля.
Отмечается, что ограничение может коснуться также руководителей страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.
В законопроекте сказано, что речь идет о ситуациях, когда происходит отзыв лицензии у банка или страховой компании.
О подобной проблеме ранее заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – «беглые» банкиры, по ее словам, доводят свою кредитную организацию до банкротства, выводят активы и сбегают за рубеж.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о подготовке ограничений на выезд из страны IT-специалистов.
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