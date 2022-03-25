Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров

О подобной проблеме ранее заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – «беглые» банкиры, по ее словам, доводят свою кредитную организацию до банкротства, выводят активы и сбегают за рубеж.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о подготовке ограничений на выезд из страны IT-специалистов.



