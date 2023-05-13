В Госдуме предложили признать использование даркнета незаконным
Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил признать пользование даркнетом незаконной деятельностью. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.
«Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью», — указал Горелкин.
Парламентарий подчеркнул, что, согласно некоторым оценкам, в России больше пользователей даркнета, чем в других странах. По мнению депутата, скрытый сегмент интернета — «прибежище анонимных негодяев», в котором «нечего делать» законопослушному гражданину.
Горелкин добавил, что общество должно получить четкий сигнал о криминальной сущности даркнета, и граждане «даже ради любопытства» не должны скачивать браузер Tor, который используется для доступа к заблокированным ресурсам.
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