В Госдуме предложили признать использование даркнета незаконным

«Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью», — указал Горелкин.

Парламентарий подчеркнул, что, согласно некоторым оценкам, в России больше пользователей даркнета, чем в других странах. По мнению депутата, скрытый сегмент интернета — «прибежище анонимных негодяев», в котором «нечего делать» законопослушному гражданину.

Горелкин добавил, что общество должно получить четкий сигнал о криминальной сущности даркнета, и граждане «даже ради любопытства» не должны скачивать браузер Tor, который используется для доступа к заблокированным ресурсам.

