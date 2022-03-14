СМИ сообщили об утечке в даркнет данных тысяч банковских карт россиян

По данным издания, на теневых форумах было выявлено не менее одной попытки продажи сведений банковских карт.

Как отмечает , управляющий RTM Group Евгений Царев, рост утечек данных российских банковских клиентов действительно есть, однако реквизиты попали в распоряжение мошенников давно.

Много объявлений о продаже данных по картам появилось в даркнете в последние три-четыре дня. При этом массовые попытки списания средств с банковских счетов отмечались с 26 февраля, пишет Газета.ру.

Предположительно, мошенники пытались воспользоваться базами данных клиентов банков и выложили их в сеть, когда информация стала неактуальной, отмечает Ura.ru.

