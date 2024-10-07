В Госдуме предложили признать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством
Законопроект, согласно которому иностранное гражданство будет признано отягчающим обстоятельством при совершении преступления, внесён на рассмотрение в Госдуму.
Автором документа, который доступен в электронной базе нижней палаты парламента, является депутат Евгений Марченко. По его мнению, данная поправка заставит иностранцев и лиц без гражданства более ответственно вести себя на территории России.
«Введение нового отягчающего обстоятельства... создаёт дополнительный сдерживающий фактор для потенциальных правонарушителей из числа иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в пояснительной записке.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, иностранцы за восемь месяцев 2024 года совершили в России 26 тысяч преступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru