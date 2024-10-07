В Госдуме предложили признать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством

Автором документа, который доступен в электронной базе нижней палаты парламента, является депутат Евгений Марченко. По его мнению, данная поправка заставит иностранцев и лиц без гражданства более ответственно вести себя на территории России.

«Введение нового отягчающего обстоятельства... создаёт дополнительный сдерживающий фактор для потенциальных правонарушителей из числа иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в пояснительной записке.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, иностранцы за восемь месяцев 2024 года совершили в России 26 тысяч преступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

