В Госдуму направили пять законопроектов по противодействию нелегальной миграции

В Госдуму России были внесены пять законопроектов, направленных на противодействие нелегальной миграции, сообщила вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая.

Она отметила, что данные инициативы значительно усиливают статус борьбы с нелегальной миграцией в стране.

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По словам Яровой, основная цель этих законов — сделать организацию нелегальной миграции экономически невыгодной.

Также они нацелены на пресечение любых действий, которые могут нанести ущерб общественным и государственным интересам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Ирина ЯроваяЗаконопроектМигрантыМиграцияГосдума

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