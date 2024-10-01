В Госдуму направили пять законопроектов по противодействию нелегальной миграции
1 октября 202423:18
В Госдуму России были внесены пять законопроектов, направленных на противодействие нелегальной миграции, сообщила вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая.
Она отметила, что данные инициативы значительно усиливают статус борьбы с нелегальной миграцией в стране.
По словам Яровой, основная цель этих законов — сделать организацию нелегальной миграции экономически невыгодной.
Также они нацелены на пресечение любых действий, которые могут нанести ущерб общественным и государственным интересам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму направили пять законопроектов по противодействию нелегальной миграции
- Более 100 человек собираются подать иски против Diddy за сексуальное насилие
- Песков: телефонный разговор Путина и Нетаньяху не запланирован
- Росавиация рекомендует авиакомпаниям избегать полетов в Израиль, Иран и Ирак
- СМИ: Иран предупредил Россию и США о ракетном ударе по Израилю
- СМИ: ЦАХАЛ сообщил, что ответ на атаку Ирана «увидит весь Ближний Восток»
- СМИ: Иран применил гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль
- Шесть человек погибли после теракта в Тель-Авиве
- Депутат Рады Гончаренко назвал потерю Угледара и назвал это позором для Украины
- Раненый в зоне СВО военкор Кулага рассказал, что чувствует себя хорошо
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru