«Русские хакеры» парализовали сайты американских аэропортов
Хакеры из группировки Killnet парализовали сайты 14 американских аэропортов. Об атаке, произошедшей 10 октября, сообщили журналисты CNN.
Они отметили, что среди жертв оказались интернет-порталы ведущих аэропортов страны, которые оставались недоступными для пользователей. В числе пострадавших оказались крупные международные аэропорты Атланты и Лос-Анджелеса. При этом на самих авиаперелетах и связанных с ними системах атака никак не сказалась. Говоря о самой группировке Killnet, журналисты CNN отметили, что это «слабо организованные хактивисты, политически заинтересованные в поддержке Кремля, но при этом их связи с Москвой неизвестны». Также в CNN поставили под сомнение эффективность DDoS-атак — главного оружия в арсенале Killnet.
«DDoS-атаки дают видимые результаты, но эти инциденты обычно поверхностны и недолговечны», — констатировал вице-президент принадлежащей Google компании Mandiant Джон Халтквист.
Ранее основатель хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, оценил уровень безопасности гражданской сетевой инфраструктуры в США. Хакер выразил уверенность в том, что этот сегмент «уязвим на 100 процентов».
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