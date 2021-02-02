В Госдуме предложили приравнять водительские права к паспорту

Водительское удостоверение предложили приравнять к паспорту. Проект такого закона внесен на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что права можно будет использовать для удостоверения личности при финансовых операциях.

Сына бывшего вице-губернатора Брянской области приговорили к реальному сроку за смертельное ДТП

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на упрощение идентификации клиента, передает Ura.ru.

Изменения предлагается внести в седьмую статью федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Ранее эксперты объяснили в беседе с РИА ФАН, за какие нарушения водителей могут лишить прав в 2021 году.


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