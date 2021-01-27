Сына бывшего вице-губернатора Брянской области приговорили к реальному сроку за смертельное ДТП
Максим Резунов, сын бывшего вице-губернатора Брянской области, признан виновным в совершении ДТП, в котором погиб один человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Советский районный суд Брянска приговорил 33-летнего Резунова к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Резунова на 2,5 года лишили водительских прав.
Максим Резунов признан виновным в смертельном ДТП, которое произшло в Брянске в ночь на 18 сентября 2020 года. Сын экс-чиновника, управляя внедорожником Volkswagen Touareg в состоянии опьянения, врезался в автомобиль Toyota Will, который от удара отбросило на встречный Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель «Тойоты» был госпитализирован и позже умер в больнице. Резунов с места аварии скрылся.
Приговор в законную силу не вступил.
Отметим, что после ДТП вице-губернатор Брянской области Александр Резунов ушёл в отставку, сообщает RT. Такое решение он принял, чтобы никто не говорил, что на следствие оказывается давление.
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