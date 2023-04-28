В Госдуме предложили применять величину МРОТ для исчисления автомобильных штрафов

Документ предлагает внести изменения в одну из статей федерального закона, согласно которому МРОТ будут использовать «для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения». Проект направили в правительство РФ для получения отзыва.

По словам одного из авторов инициативы, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослава Нилова, при установлении штрафов за нарушения ПДД не учитывается «крайне низкий уровень доходов» большинства россиян. Из-за несовершенства системы фото- и видеофиксации гражданин может получить штраф, который превышает МРОТ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности коучей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

