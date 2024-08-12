В Госдуме предложили предупреждать водителей об эвакуации автомобиля в СМС

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») намерен внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий предупреждать водителей об эвакуации автомобилей посредством СМС. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобилисты призвали не эвакуировать машины, стоящие под запрещающим знаком

В пояснительной записке к документу говорится, что перемещение транспортного средства является стрессом для водителя, так как из-за отсутствия какой-либо информации они думают о краже.

Также авторы инициативы указывают, что в информационных системах МВД РФ и спецорганизаций имеется вся необходимая информация о водителе, что позволяет оперативно отправлять ему СМС.

Ранее Владислав Даванков обратился к главе МЧС Александру Куренкову с предложением информировать россиян о магнитных бурях, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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