В Госдуме предложили предупреждать водителей об эвакуации автомобиля в СМС

В пояснительной записке к документу говорится, что перемещение транспортного средства является стрессом для водителя, так как из-за отсутствия какой-либо информации они думают о краже.

Также авторы инициативы указывают, что в информационных системах МВД РФ и спецорганизаций имеется вся необходимая информация о водителе, что позволяет оперативно отправлять ему СМС.

Ранее Владислав Даванков обратился к главе МЧС Александру Куренкову с предложением информировать россиян о магнитных бурях, сообщает RT.

