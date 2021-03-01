В Госдуме предложили повысить штраф за оскорбление судей
Повысить штраф за оскорбление судьи или присяжного заседателя до 400 тыс. рублей предложили в России. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Соответствующее письмо он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, передает RT.
Он пояснил, что в ходе последних резонансных судебных разбирательств подсудимые позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес других участников процессов, включая судей.
Сейчас за оскорбление судьи предусмотрен штраф в размере 200 тыс. рублей.
По мнению парламентария, такое наказание на данный момент нельзя считать соразмерным деянию, которое, по сути, можно расценивать как посягательство на авторитет судебной власти.
Фёдоров предлагает внести изменения в ч. 2 ст. 297 УК России.
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