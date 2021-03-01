В Госдуме предложили повысить штраф за оскорбление судей

Повысить штраф за оскорбление судьи или присяжного заседателя до 400 тыс. рублей предложили в России. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Соответствующее письмо он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, передает RT.

Он пояснил, что в ходе последних резонансных судебных разбирательств подсудимые позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес других участников процессов, включая судей.