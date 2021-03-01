В Госдуме предложили повысить штраф за оскорбление судей

Повысить штраф за оскорбление судьи или присяжного заседателя до 400 тыс. рублей предложили в России. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Соответствующее письмо он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, передает RT.

Он пояснил, что в ходе последних резонансных судебных разбирательств подсудимые позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес других участников процессов, включая судей.

В Хабаровске отправили под арест самого богатого депутата России

Сейчас за оскорбление судьи предусмотрен штраф в размере 200 тыс. рублей.

По мнению парламентария, такое наказание на данный момент нельзя считать соразмерным деянию, которое, по сути, можно расценивать как посягательство на авторитет судебной власти.

Фёдоров предлагает внести изменения в ч. 2 ст. 297 УК России.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры