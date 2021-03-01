В Хабаровске отправили под арест самого богатого депутата России

Депутат Сахалинской областной Думы Дмитрий Пашов, которого ранее задержали в Хабаровске, заключен под стражу на два месяца, сообщает РИА Новости.

Такое решение принял Центральный районный суд города. Народный избранник будет находиться под стражей до 26 апреля в СИЗО Хабаровска, а далее - как решит следователь.