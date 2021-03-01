В Хабаровске отправили под арест самого богатого депутата России
Депутат Сахалинской областной Думы Дмитрий Пашов, которого ранее задержали в Хабаровске, заключен под стражу на два месяца, сообщает РИА Новости.
Такое решение принял Центральный районный суд города. Народный избранник будет находиться под стражей до 26 апреля в СИЗО Хабаровска, а далее - как решит следователь.
Пашов признан самым богатым госслужащим страны. По данным Forbes, его доход в 2019 году составил 6,2 млрд рублей.
Ранее парламентария вызвали на допрос по делу о браконьерстве, связанному с «крабовым королем» бизнесменом Олегом Каном. Отмечается, что срок привлечения к ответственности уже истек.
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