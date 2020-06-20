Сертификат на отдых. Как изменится программа соцподдержки детей в этом году

О продлении действия сертификатов на детский отдых для социально незащищенных семей заявила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова. Документы будут действительны до 31 октября 2021 года. Интервью с парламентарием публикуют «Аргументы и Факты».

Из-за пандемии коронавируса здравницы и детские лагеря оказались закрыты, и родители не знали, успеют ли отправить своих детей отдохнуть за оставшееся до нового учебного года время.

«Хочу заверить родителей и опекунов, что сертификаты их не сгорят, семьи могут ими воспользоваться. Продление до 31 октября 2021 года позволит родителям скорректировать планы и запланировать отпуск на другое время, которое им будет удобно», — разъяснила Ольга Мельникова.