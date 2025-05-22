В Госдуме предложили переобучить психологов для работы с бойцами СВО
Профессиональных психологов следует дополнительно обучить работе с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом в своём Telegram-канале заявила замруководителя фракции «Новые людим в Госдуме Сардана Авксентьева.
По её словам, с соответствующим предложением о переобучении она обратилась к замглавы Минобороны РФ Анне Цивилевой.
«Это необходимо, чтобы специалисты могли грамотно помочь бойцам СВО и оказать поддержку их близким, ведь ПТСР может серьезно повлиять и на членов семьи», - указала депутат.
Также Авксентьева добавила, что направила главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко предложение по соданию специального реестра психологов, которые специализируются на работе с ПТСР.
Ранее декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко заявил, что симптоматика ПТСР зачастую проявляется не сразу, а через определённое время, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru