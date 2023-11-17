Опросы по переименованию Волгограда в Сталинград перенесли на 2024 год

По словам председателя Волгоградской областной думы и Волгоградской областной организации ветеранов Александра Блошкина, на сегодняшний день за переименование Волгограда в Сталинград выступает большинство местных жителей. Конкретные цифры Блошкин не привел, но подчеркнул, что нужно дать возможность землякам без спешки осмыслить необходимость принятия такого важного решения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается в Кремле, передает «Радиоточка НСН».

