В Госдуме предложили передавать армии арестованный транспорт

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил использовать изъятый в рамках уголовных дел транспорт для нужд Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости.

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По его словам, речь идёт о транспорте, который находится на штраф-стоянках более года.

Он отметил необходимость урегулировать данную норму на федеральном уровне, в том числе в отношении конфискованных с карьеров самосвалов и экскаваторов.

Ранее Хамзаев предложил запретить чиновникам всех уровней выезжать из России при введении в регионах режима контртеррористической операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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