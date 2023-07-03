В Госдуме предложили передавать армии арестованный транспорт

По его словам, речь идёт о транспорте, который находится на штраф-стоянках более года.

Он отметил необходимость урегулировать данную норму на федеральном уровне, в том числе в отношении конфискованных с карьеров самосвалов и экскаваторов.

Ранее Хамзаев предложил запретить чиновникам всех уровней выезжать из России при введении в регионах режима контртеррористической операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».