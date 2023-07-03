В Госдуме предложили передавать армии арестованный транспорт
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил использовать изъятый в рамках уголовных дел транспорт для нужд Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идёт о транспорте, который находится на штраф-стоянках более года.
Он отметил необходимость урегулировать данную норму на федеральном уровне, в том числе в отношении конфискованных с карьеров самосвалов и экскаваторов.
Ранее Хамзаев предложил запретить чиновникам всех уровней выезжать из России при введении в регионах режима контртеррористической операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru