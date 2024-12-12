В Госдуме предложили отправить семью Башара Асада в Мариуполь
Экс-президента Сирии Башара Асада и его семью следует отправить на Донбасс. Как пишет «Газета.Ru», такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов.
По его мнению, бывший сирийский лидер мог бы, например, «поселиться в одной из новостроек Мариуполя», взяв при этом под опеку один из пострадавших от боёв районов ДНР.
«Я за то, чтобы Асад проявил себя на служении русскому народу, а дальше... можно рассматривать вопрос о гражданстве», — заключил парламентарий.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что справиться Сирии с террористами, в своё время, помогла Россия, которая выполнила свою миссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru