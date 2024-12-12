По его мнению, бывший сирийский лидер мог бы, например, «поселиться в одной из новостроек Мариуполя», взяв при этом под опеку один из пострадавших от боёв районов ДНР.

«Я за то, чтобы Асад проявил себя на служении русскому народу, а дальше... можно рассматривать вопрос о гражданстве», — заключил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что справиться Сирии с террористами, в своё время, помогла Россия, которая выполнила свою миссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

