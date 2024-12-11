СМИ: Россия убедила Асада покинуть Сирию
Российская сторона убедила Башара Асада, что ему необходимо уехать из Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Собеседники агентства утверждают, что это произошло после того, как повстанцы практически без сопротивления правительственных войск захватили Алеппо и Хаму.
Отмечается, что в Москве пришли к выводу, что не смогут защитить режим Асада и предложили ему и его семье безопасную эвакуацию.
«Российские спецслужбы вывезли экс-президента через авиабазу в Сирии, транспондер на самолёте отключили, чтобы его нельзя было отследить», - уточнили источники Bloomberg.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Асад лично принял решение покинуть президентский пост, сообщает RT.
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