СМИ: Россия убедила Асада покинуть Сирию

Российская сторона убедила Башара Асада, что ему необходимо уехать из Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

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Собеседники агентства утверждают, что это произошло после того, как повстанцы практически без сопротивления правительственных войск захватили Алеппо и Хаму.

Отмечается, что в Москве пришли к выводу, что не смогут защитить режим Асада и предложили ему и его семье безопасную эвакуацию.

«Российские спецслужбы вывезли экс-президента через авиабазу в Сирии, транспондер на самолёте отключили, чтобы его нельзя было отследить», - уточнили источники Bloomberg.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Асад лично принял решение покинуть президентский пост, сообщает RT.

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