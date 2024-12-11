СМИ: Россия убедила Асада покинуть Сирию

Собеседники агентства утверждают, что это произошло после того, как повстанцы практически без сопротивления правительственных войск захватили Алеппо и Хаму.

Отмечается, что в Москве пришли к выводу, что не смогут защитить режим Асада и предложили ему и его семье безопасную эвакуацию.

«Российские спецслужбы вывезли экс-президента через авиабазу в Сирии, транспондер на самолёте отключили, чтобы его нельзя было отследить», - уточнили источники Bloomberg.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Асад лично принял решение покинуть президентский пост, сообщает RT.

