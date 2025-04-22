Россияне скупили 22 миллиона препаратов от аллергии за I квартал 2025 года

Сильнее всего потребление антигистаминных препаратов выросло в Ингушетии (+23%), Чечне (+19%) и Еврейской автономной области (+14%), отмечает «Газета.Ru».



Снижение числа продаж препаратов от аллергии зафиксировано в Ростовской, Смоленской и Самарской областях, в Республике Башкортостан и Камчатском крае.



Москва тала лидером по розничным продажам антигистаминных препаратов - за первый квартал этого года в столице продали 2,1 миллиона упаковок таких лекарств. В Подмосковье было продано 1,8 миллиона, а в Санкт-Петербурге - 997 тысяч упаковок.

Ранее врач-аллерголог поликлиники № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Людмила Косова рассказала, как распознать аллергию на жару, напоминает «Свободная пресса».

