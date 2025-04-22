Россияне скупили 22 миллиона препаратов от аллергии за I квартал 2025 года
За первые три месяца 2025 года россияне купили 22 миллиона упаковок препаратов от аллергии, сообщили в пресс-службе «Честного знака».
Сильнее всего потребление антигистаминных препаратов выросло в Ингушетии (+23%), Чечне (+19%) и Еврейской автономной области (+14%), отмечает «Газета.Ru».
Снижение числа продаж препаратов от аллергии зафиксировано в Ростовской, Смоленской и Самарской областях, в Республике Башкортостан и Камчатском крае.
Москва тала лидером по розничным продажам антигистаминных препаратов - за первый квартал этого года в столице продали 2,1 миллиона упаковок таких лекарств. В Подмосковье было продано 1,8 миллиона, а в Санкт-Петербурге - 997 тысяч упаковок.
Ранее врач-аллерголог поликлиники № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Людмила Косова рассказала, как распознать аллергию на жару, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн»
- Хинштейн: Церетели подготовил проект медали за освобождение Суджи
- Почта России: Ремонт всех почтовых отделений закончится к 2253 году
- В Минэнерго назвали регионы, где могут запретить майнинг
- Россияне скупили 22 миллиона препаратов от аллергии за I квартал 2025 года
- Путин пригласил султана Омана на саммит РФ с арабскими странами
- «Ушла эпоха»: Никас Сафронов о смерти Зураба Церетели
- Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке
- Экс-глава РОАД: Регистрация Kia товарных знаков не говорит о возвращении в РФ
- Панк-сказка «Король и Шут» стала самым популярным событием в Москве в январе-марте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru