В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы в школах
В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР) – их с марта по май должны писать школьники 4, 5, 6 и 11-го классов. С инициативой выступила депутат Елена Строкова. Соответствующее письмо уже направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.
Парламентарий отмечает, что этот вид проверки знаний стал механическим тестированием и не может в полной мере оценить знания учащихся. Кроме того, из-за него возрастает нагрузка и на учителей. Строкова обратила внимание, что отмену ВПР поддерживают несколько тысяч преподавателей, сообщает RT.
А ранее стало известно, что для выпускников российских школ в 2021 году правительство России упростило правило сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Решение принято в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
Аттестаты об основном общем образовании девятиклассники смогут получить, сдав ГИА по двум предметам: математике и русскому языку. Предмет по выбору они сдавать не будут.
Изменятся и правила сдачи экзаменов для одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в вузы. Для них вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) введен государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: математике и русскому языку. Успешная сдача ГВЭ позволит получить аттестат о среднем общем образовании.
Выпускники школ, которые намерены учиться в вузах, будут сдавать ЕГЭ по необходимым предметам.
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