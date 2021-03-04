В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы в школах

А ранее стало известно, что для выпускников российских школ в 2021 году правительство России упростило правило сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Решение принято в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина.

Аттестаты об основном общем образовании девятиклассники смогут получить, сдав ГИА по двум предметам: математике и русскому языку. Предмет по выбору они сдавать не будут.

Изменятся и правила сдачи экзаменов для одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в вузы. Для них вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) введен государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: математике и русскому языку. Успешная сдача ГВЭ позволит получить аттестат о среднем общем образовании.

Выпускники школ, которые намерены учиться в вузах, будут сдавать ЕГЭ по необходимым предметам.

