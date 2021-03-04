Число российских вузов в предметном рейтинге QS выросло до 40

Количество российских вузов в Международном предметном рейтинге по версии компании Quacquarelli Symonds (QS) достигло 40. Об этом сообщает ТАСС.

Предметный рейтинг QS учитывает показатели по 51 дисциплине в пяти предметных областях. Компания провела анализ 13,8 тысяч учебных программ в 1 440 мировых университетах. Отмечается, что в сравнении с прошлым годом число российских университетов в списке увеличилось на четыре.



Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова по-прежнему занимает лидирующую позицию среди российских вузов. Также в список попали Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Уральский федеральный университет (УрФУ), Новосибирский (НГУ) и Томский государственные университеты (ТГУ) и ряд других вузов со всей территории страны.

В первой сотне предметного рейтинга представлены 16 российских вузов, они заняли рекордные 47 строчек, тогда как по итогам прошлого года их было 28.

