Шойгу заявил об увеличении числа контрактников в 2022 году
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в 2022 году в российской армии станет больше военнослужащих по контракту, сообщает ТАСС.
На расширенном заседании коллегии военного ведомства он уточнил, что число военнослужащих по контракту увеличится на 14,7 тыс. человек.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские военные должны получать за свою службу достойное вознаграждение, и его размер должен быть выше среднего уровня оплаты труда в ведущих отраслях экономики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru