В Госдуме предложили отменить штрафы за проживание не по прописке
В Госдуму внесли проект, который предлагает отменить штрафы за проживание не по прописке. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди», которая стала автором инициативы.
Депутаты предлагают признать утратившими силу статьи 19.15.1 «Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации» и 19.15.2 «Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении» КоАП как архаичные.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пояснил, что в России до сих пор действует закон, согласно которому, если гражданин не сообщил чиновникам свое фактическое место проживания, то его могут оштрафовать. Размер штрафа составляет от 2 тысяч рублей. По его словам, «это полнейший архаизм», который тянется еще во времен крепостного права.
Ранее Проект депутаты фракций «Единая Россия» и «Новые люди» разработали скандальный законопроект, дающий губернаторам и заксобраниям возможность принимать свои законы, определяющие судьбу безнадзорных собак (в том числе их усыпление), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru