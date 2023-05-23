В Госдуме предложили отменить штрафы за проживание не по прописке

В Госдуму внесли проект, который предлагает отменить штрафы за проживание не по прописке. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди», которая стала автором инициативы.

Депутаты предлагают признать утратившими силу статьи 19.15.1 «Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации» и 19.15.2 «Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении» КоАП как архаичные.