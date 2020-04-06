В Госдуме предложили отменить сдачу ЕГЭ в текущем году
В Госдуме предложили отменить сдачу школьниками Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С соответствующим предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, сообщает Интерфакс.
Инициатива была изложена Смолиным в ходе совещания партии КПРФ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам депутата, есть вероятность, что ситуация с коронавирусом не закончится к маю, в связи с чем он предложил рассмотреть вариант отмены ЕГЭ в этом году.
В настоящее время основной старт ЕГЭ перенесен на 2 недели от ранее установленных сроков. Планируется, что 11 июня состоится экзамен по русскому языку, 15 июня - по математике.
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