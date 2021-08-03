В Госдуме предложили отменить ежемесячную плату за детсады

В Госдуме предложили отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он направил соответствующее письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Парламентарий подчеркнул, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. В то же время, федеральным законодательством предусмотрено, что детсады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе, в целях организации питания.

Однако, по словам депутата, с сентября прошлого года в среднеобразовательных учреждениях России для всех школьников 1—4-го классов предоставляется бесплатное горячее питание.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях», — цитирует RT Василия Власова.

Кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа

А ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что единовременные выплаты на детей от 6 до 10 лет получили родители 17,4 млн школьников. Он отметил, что в соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно - 2 августа. Деньги уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд.

Котяков подчеркнул, что прием заявлений и их обработка продолжается.

Российские семьи в преддверии учебного года получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Правительство выделило на эти цели более 200 млрд рублей. Также выплату смогут получить продолжающие обучение россияне с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, пишут «Невские новости». Подать заявление можно до 1 ноября, отмечает News.ru.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаРодителиДетский Сад
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