В Госдуме предложили отменить ежемесячную плату за детсады

В Госдуме предложили отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он направил соответствующее письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Парламентарий подчеркнул, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. В то же время, федеральным законодательством предусмотрено, что детсады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе, в целях организации питания.

Однако, по словам депутата, с сентября прошлого года в среднеобразовательных учреждениях России для всех школьников 1—4-го классов предоставляется бесплатное горячее питание.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях», — цитирует RT Василия Власова.