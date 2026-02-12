Багреева: Число самозанятых в Москве превысило 2,26 млн человек

Число самозанятых в Москве в 2025 году выросло почти на 20%, и к январю 2026 года превысило 2,26 миллиона человек, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«Самозанятые работают в самых разных областях: от IT-консультаций и маркетинга до грузоперевозок. За прошлый год в Москве зарегистрировались 354 тысячи новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число на начало 2026 года превысило 2,26 миллиона», – отметила она.



По словам Багреевой, в Москве зарегистрировано 15% от общего числа самозанятых в России. Увеличение числа самозанятых говорит о росте предпринимательской активности населения.



Уточняется, что преимущество налога на профессиональный доход в простоте регистрации, автоматизированном режиме передачи информации о полученных доходах, а также отсутствии обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.



Самыми популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.



В 2025 году московские самозанятые выдали клиентам около 292 миллионов чеков. Показатель более чем на 60% превосходит аналогичные данные за 2024 год. Средний размер чека на конец декабря 2025 года составил 2856 рублей.



В общей сложности за 2025 год самозанятые перечислили в бюджет Москвы 20,6 миллиарда рублей. Это на 36% больше, чем годом ранее. С начала действия налогового режима поступления в бюджет Москвы составили около 60 миллиардов рублей налога.



Те, кто намерен развиваться в предпринимательстве, могут за три месяца освоить одну из 75 востребованных профессий в столичном центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего». После обучения карьерные наставники помогут открыть дело в новой сфере. Во флагманском центре «Моя работа» на Шаболовке также действует комплексная система поддержки предпринимателей.



