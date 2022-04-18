Путин заявил о восстановлении товарных запасов в торговых сетях РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что розничный спрос в стране пришел в норму, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что в настоящее время в торговых сетях РФ восстанавливаются товарные запасы.
«После недолгого ажиотажа по ряду товаров - а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда - розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», - отметил российский лидер.
Он также добавил, что ситуация в экономике России стабилизируется, курс национальной валюты возвращается к уровням начала февраля.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об утверждении концепции развития в стране оптовых продовольственных рынков, сообщает RT.
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