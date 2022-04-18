Путин заявил о восстановлении товарных запасов в торговых сетях РФ

В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что в настоящее время в торговых сетях РФ восстанавливаются товарные запасы.

«После недолгого ажиотажа по ряду товаров - а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда - розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», - отметил российский лидер.

Он также добавил, что ситуация в экономике России стабилизируется, курс национальной валюты возвращается к уровням начала февраля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об утверждении концепции развития в стране оптовых продовольственных рынков, сообщает RT.

