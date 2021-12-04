Россиян предупредили о возможном дефиците алкоголя с Нового года
Дефицит алкогольной продукции ожидается в России с 1 января 2022 года из-за новых правил Росстандарта для спиртных напитков и новой маркировки, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин. Об этом пишет «Российская газета».
По словам эксперта, нереализованную продукцию со старой контрэтикеткой будет необходимо оснащать дополнительным стикером с указанием новых данных. Производители могут не успеть переклеить контрэтикетки до Нового года, а торговые сети могут отказаться от продажи таких товаров, в результате может произойти резкое подорожание спиртного и даже его дефицит.
«Для торговых сетей стикеры — дополнительная головная боль. Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками она стараются не принимать», — пояснил Шапкин.
В свою очередь, исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отметил, что сейчас никаких проблем нет, и в дальнейшем дефицита товара не ожидается. Эксперт подчеркнул, что при введении новых требований торговые сети заранее предупреждают поставщиков о невозможности реализации продукции. Липилин указал, что подобных сигналов сейчас нет, «все работают спокойно».
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