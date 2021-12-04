Россиян предупредили о возможном дефиците алкоголя с Нового года

По словам эксперта, нереализованную продукцию со старой контрэтикеткой будет необходимо оснащать дополнительным стикером с указанием новых данных. Производители могут не успеть переклеить контрэтикетки до Нового года, а торговые сети могут отказаться от продажи таких товаров, в результате может произойти резкое подорожание спиртного и даже его дефицит.

«Для торговых сетей стикеры — дополнительная головная боль. Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками она стараются не принимать», — пояснил Шапкин.

В свою очередь, исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отметил, что сейчас никаких проблем нет, и в дальнейшем дефицита товара не ожидается. Эксперт подчеркнул, что при введении новых требований торговые сети заранее предупреждают поставщиков о невозможности реализации продукции. Липилин указал, что подобных сигналов сейчас нет, «все работают спокойно».

